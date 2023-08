TRAIN URBAIN – Le prix du ticket attendu

Le tarif de déplacement en train urbain, reliant Soarano à Ambohimanam-bola, n’est pas encore connu. Les responsables sont sur le point de le définir. Il devrait être connu avant ce mardi, premier jour d’essai technique. « Nous n’avons pas encore de prix à communiquer pour l’instant. Tout ce que nous pouvons mentionner, c’est que le prix se répartit en deux. Le tarif allant du départ jusqu’au terminus est le premier. Le deuxième comprend le zonage tout au long des 12 km », a expliqué Hasina Razafindrakoto, directeur de cabinet du ministère des Transports et de la météorologie, hier. Le prix, annoncé en 2021, n’est donc pas maintenu si on se réfère à cette affirmation. En raison de l’inflation et de tous les moyens utilisés dans ces travaux, les responsables calculent encore le tarif à appliquer. « Ce qui est sûr pour le moment, c’est que les tarifs vont différer selon chaque destination », continue le responsable. « Le tarif sera abordable pour chacun », ajoute le responsable. Par contre la réunion entre tous les corps responsables le déterminera. « Pour ce mardi, le tarif à appliquer ne sera que pour la période d’essai. Cela changera selon les réalités », continue de rapporter le directeur de cabinet du ministère. À quatre jours du premier essai, les travaux battent leur plein. Les travaux ne sont plus qu’à 15 % de leur terminaison. Le peaufinage des deux dernières stations reste à faire. Il s’agit de la gare de Soanierana et du côté d’Ambohimanam-bola. Les rails sont désormais opérationnels sur les 12 km et les téchniciens n’y touchent plus.