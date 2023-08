TOLIARA – Un policier menace des gendarmes

La police de Toliara a interpellé et mis en garde à vue un de ses agents, depuis mercredi soir. D’après les informations vérifiées auprès de diverses sources sûres, un sous-brigadier de police, en service au commissariat central local, était à la caserne de la gendarmerie, à Tsianaloke, vers 13h15. Il ne portait pas son uniforme. Les renseignements glanés révèlent également qu’il était sous l’empire de l’alcool. Il a fait intrusion dans le dortoir, comme salle de repos des gendarmes féminins du Centre spécial d’aguerrissement opérationnel (CSAO). Il avait un grand couteau à la main et a menacé les dames et demoiselles bérets noirs qui s’y trouvaient. Il a pris la fuite avant que l’équipe d’intervention de la gendarmerie ne soit arrivée. Depuis, l’État-major mixte opérationnel entier de la région s’est mis à sa recherche. Ses propres collègues l’ont arrêté vers 19h, à Ankiambe Haut. Il a dû être enfermé dans la chambre de sûreté et enquêté pour les troubles qu’il a semés. Son interrogatoire a déjà commencé et il pourrait risquer gros, surtout en ce moment où la police nationale a presque redoré son blason.