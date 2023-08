SOLO ANDRIAMANAMPISOA – « Il n’y a plus de délestage économique »

La panne de courant s’est calmée dans le Réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA). Le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures annonce la fin du délestage.

Le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa a réussi le défi lancé par le chef de l’État, de mettre fin au délestage, en trois semaines. Un défi lancé le 16 juillet. Hier, il a annoncé la fin du délestage tournant. « Cela fait six jours qu’il n’y a plus de délestage économique dans le Réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA) et dans les six provinces. J’ose le dire publiquement. (…) Le manque de carburants, qui a causé les coupures a été résolu », déclare-t-il, lors de la dotation d’équipements et de maillots pour les membres de l’équipe nationale de Kickboxing qui représentera Madagascar aux Jeux des îles. La situation va, également, s’améliorer, dans les autres régions, renchérit ce ministre coach de cette discipline. « Nous sommes sur le point de régler le problème de carburants dans les autres régions. À partir du 15 août, je pense que même s’il y a des coupures de courant dans les régions, ce sera quelque chose de ponctuel », poursuit-il. Mais fin du délestage économique ne signifie pas fin des coupures d’électricité. Hier, une coupure de courant s’est produite dans le RIA. Dimanche, plusieurs quartiers ont été privés d’électricité pendant presque toute une journée, voire plus. C’était le cas à Ankoron-drano, à Ambohimangakely, où la durée des coupures a presque été de 24 heures. Il s’agirait de « délestage technique ».

Panne imprévue

La coupure d’hier est survenue suite à une panne imprévue du troisième groupe de la centrale hydroélectrique à Andekaleka. Celle de dimanche a été programmée, suite à des travaux de maintenance préventive. Il y avait, également, un déplacement des poteaux électriques à Ankorondrano, dans le cadre de la mise en œuvre du projet transport par câble. À la fin des travaux, un véhicule a percuté un poteau électrique, et a prolongé la durée de la coupure. Les cerfs-volants, lorsqu’ils sont en contact avec les lignes électriques, s’avèrent, extrêmement dangereux. Ce contact crée un court-circuit. Les dernières pluies auraient, également, provoqué un court-circuit. « On se moque de nos explications, alors que c’est la vérité ! Demandez aux techniciens », se défend Solo Andriamanampisoa, face aux attaques des usagers. Il prévient que d’autres délestages techniques peuvent encore survenir. « Nous ne sommes pas à l’abri des problèmes techniques, qui sont indépendamment de nous. Mais l’équipe fait de son mieux et prend les mesures nécessaires pour les éviter », rassure-t-il. Le pari du zéro délestage économique a été gagné. Jusqu’à quand cette situation sera-t-elle maintenue ?