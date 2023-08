RUE DE TANÀ – Début des travaux de réhabilitation de seize axes

Les rues de Tanà vont être réhabilitées. Des travaux seront réalisés sur une dizaine de tronçons de route.

Démarrage. Des engins de l’entreprise Colas, ont décapé les chaussées sur l’axe Cenam Andavamamba, depuis hier. C’est le top départ des travaux de réfection des rues de Tanà, annoncé lors du Conseil des ministres restreint du 7 juillet. « Il y a eu quelques difficultés dans les procédures administratives. C’est pourquoi, les travaux n’ont commencé que ce 10 août», indique Henri Jacob Razafindrianarivo, directeur des Infrastructures auprès du ministère des Travaux publics. La réhabilitation de quarante axes est prévue, avant le début des prochaines saisons des pluies. Seize d’entre eux, discutés pendant ce Conseil des ministres restreint, débutent ce mois d’août. Les principaux points noirs sont priorisés. Le ministère des Travaux publics a mobilisé sept entreprises pour réaliser ces travaux. Colas se charge des tronçons les plus délabrés, comme l’axe Anosy-Andavamamba-Cenam-Jovena Ampasika, l’axe Ankasina, Seimad vers le Parking 67 Ha, toutes les rues dégradées aux 67 Ha et l’axe Ankadimbahoaka jusqu’à Anosizato, mesurant près de 3 kilomètres. La réfection des axes Mahazoarivo, Ambohimiandra, Mandroseza jusqu’à Alasora, et Ankadimbahoaka, Mahazoarivo, Mandroseza, Ambohimiandra, Ambanidia, a débuté il y a une semaine.

Rénovation

La route circulaire, d’Ampan- drana jusqu’à Ambanidia, Antanimena, Ankadifotsy, Ambatomitsangana, Behoririka, jusqu’à Antaninandro, Behoririka jusqu’au rond point Antanimena, Antani-nandro et Andravoahangy Fivavahana, le croisement Ankatso, Antanimora, Mausolée jusqu’à Ampasam-pito, le rond point Rocade, Amoron’Akona, le rond point Ambohimanambola, le Lalamby Bypass et Ambohijanaka figurent, également, dans la longue liste des rues à réhabiliter. La durée des travaux est de six semaines par axe. La commune urbaine d’Antanana-rivo réalise, également, des travaux en parallèle. Notamment, la réfection de l’axe Ambanidia, Ankazotokana, Tunnel Ambanidia, Cnela jusqu’au carrefour Tsiadana. C’est le ouf de soulagement pour les automobilistes. Avec l’état actuel des chaussées, la circulation se complique. De nombreux automobilistes se plaignent des dégâts que leurs véhicules ont subis, en raison de l’état des routes. En outre, les bouchons sont partout, car les transporteurs doivent rouler lentement sur les nids de poule, pour éviter d’endommager leurs véhicules.