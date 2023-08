RENFORCEMENT DE CAPACITÉS – La gestion et la surveillance des gaz à effet de serre à renforcer

« Une importance longtemps sous-estimée dans un contexte malgache » qu’est celle attribuée aux gaz à effet de serre. Un des propos saillants du Résident Adjoint du Programme des Nations Unies à Madagascar (PNUD) lors de l’ouverture de la semaine de renforcement de capacités des experts nationaux à l’outil IPCC 2006. Depuis mardi et jusqu’à aujourd’hui, en effet, ces techniciens du ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD) bénéficieront d’une formation sur les méthodologies d’inventaires des émissions et absorptions de gaz à effet de serre (GES) comprises dans cet outil, Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC). Il s’agirait d’un kit méthodologique qui aiderait les pays voulant respecter les restrictions en matière de gestion et de réduction des GES. Pour Isidore Agbokou, le représentant résident du PNUD à Madagascar, « Cet atelier vise à doter les acteurs clés des compétences et connaissances nécessaires pour mesurer et surveiller efficacement les émissions de gaz à effet de serre ». Justement, les conséquences de la crise climatique touche de plein fouet les pays du sud comme Madagascar, qui paient assez souvent les pots cassés en matière de retombées. Un contexte qui nécessite une évolution permanente en termes de gestion des facteurs de risques pour l’environnement. La mise en place d’une politique de gestion saine en matière de lutte contre le changement climatique se doit de passer par des transferts de compétences de ce genre. Et d’un, pour améliorer continuellement le savoir-faire des techniciens, et de deux pour « élaborer des politiques fondées sur des preuves scientifiques solides » comme le préconisent les partenaires du MEDD, en charge de l’élaboration de ces quelques jours de formation. Cette formation fait écho aux engagements pris par l’État malgache en 2015 lors des accords de Paris sur le climat. Un accord qui demandait aux pays signataires « de communiquer et d’engager leurs actions climatiques après l’année 2020 ». À cette période l’on s’était alors engagé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de tous types dans divers secteurs sur le long terme.