RÉGION MENABE – Les Jeux du Menabe Connexion démarrent

L’événement en est à sa troisième édition cette année. Les «Jeux du Menabe Connexion » sont des concours de sport organisés par l’association « Menabe Connexion ». Une association qui redynamise la jeunesse de la région Menabe. « Les Jeux du Menabe Connexion veulent principalement connecter les jeunes par le sport, mais il n’y a pas que cela. D’autres activités marqueront cette troisième édition», explique le président fondateur de l’association, Hawel Mamod’Ali, député de Madagascar de la circonscription. Les Jeux du Menabe Connexion débutent demain 11 Août et se terminent dimanche prochain à Morondava. La première journée se passe au stade beach soccer avec des compétitions de la discipline du même nom. Elles seront suivies par diverses animations artistiques. Samedi, un reboisement est organisé devant le palais des croyants Andabatoara, suivi de la compétition de basket et de rugby. Une autre forme de rugby, le rugby beach, se tiendra dans l’après-midi. Pétanque et handisport ne seront pas en reste. À la dernière journée, une épreuve de biathlon est organisée. Un hommage à l’artiste arrangeur compositeur « Bivy », de son vrai nom Aimé Ramananko­raisina, décédé en 2021, est prévu au programme. La remise des trophées se tiendra dans l’après-midi de dimanche. Des artistes de renom tels que Rijade-Madmax, Dah Mama, Zazan’ny Menabe, ou encore Urban Roots, animeront les trois jours des jeux de Menabe Connexion.