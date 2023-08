MUSIQUE – Le groupe Rebika attend ses fans à Antsahamanitra

La scène d’Antsaha­manitra se prépare à accueillir le groupe Rebika au grand complet pour un événement musical exceptionnel, le 13 août à partir de 14h 30. Avec plus de cinquante titres soigneusement sélectionnés, le groupe est prêt à enchanter ses fans lors de cet événement intitulé « Tatasiaka an-kira ». « Nous serons tous présents à Antsahamanitra pour offrir un spectacle unique. Toutes les équipes seront là, même Ranix qui vient d’arriver à Madagascar, ce lundi. Heritiana y sera également, permettant ainsi de partager à nouveau la scène après plusieurs années d’absence. Zoly Rivo, Lucien, Jean Pierre, tonton Pa, moi et bien d’autres artistes et musiciens seront aussi de la partie. Nous vous promettons un spectacle sans limite, et nous continuerons toujours tant qu’il y aura des spectateurs », déclare Noely de Rebika. Ce spectacle marque l’ouverture de la célébration du 35e anniversaire du groupe Rebika. L’événement promet de plonger le public dans tout ce que le groupe a vécu au cours de ses 35 années d’existence. Rebika revisitera les chansons qui ont marqué son parcours. L’attente est grande, avec une affluence attendue de plus de 6 000 spectateurs. Pendant le spectacle, la bande à Lucien réserve une surprise spéciale pour ses fans. Des articles de souvenirs seront disponibles, notamment des clés USB contenant plus de 140 clips musicaux du groupe. Une opportunité pour les fans de revivre les moments emblématiques de la carrière de Rebika au grand complet à travers leurs chansons. L’événement sera également l’occasion de dévoiler en exclusivité le tout dernier titre du groupe, « Midola basesa ». Cette chanson inédite, créée avec passion et dévouement, sera interprétée pour la première fois sur la scène d’Antsaha­manitra. Une tournée à Mahajanga et Fianarantsoa est prévue pour poursuivre l’émotion et la magie générées lors de cette célébration de leur 35e anniversaire.