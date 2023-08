ILEMPONA – Le sommeil au volant coûte la vie à deux passagers

Un taxi-brousse en provenance de Toliara a fait des tonneaux sur la RN7. Deux passagers ont péri et douze autres blessés.

Embardée meurtrière de taxi- brousse sur la route nationale numéro 7. Le bilan fait état de deux morts et de douze blessés. Le drame s’est produit hier aux petites heures, au passage d’Ilempona Antanifotsy. Le véhicule de transport en commun, impliqué dans cet accident mortel a quitté Toliara la veille et faisait route vers Tana lorsque le pire s’est produit. Hier aux alentours de 2heures du matin, cette Mercedes Sprinter était lancée à toute vitesse lorsqu’elle a fait une sortie de route. Selon les informations communiquées, le conducteur du minibus avait sommeillé au volant, ce qui serait à l’origine du drame. Quelques secondes ont suffi pour que la Mercedes Sprinter déboule vers un fourgon garé en sens inverse. Après la collision, le taxi-brousse, hors de contrôle, s’est précipité hors de la route pour se renverser dans les rizières. Après une embardée, il a terminé sa course sur son flanc gauche. La police du district d’Antanifotsy est saisie de l’affaire. Selon les informations communiquées, les deux passagers ont été tués sur le coup. Le chauffeur a eu, pour sa part, plus de peur que de mal.

Èvacuation difficile

Les dégâts sont importants sur le véhicule de transport en commun. Projetés un peu partout, les bagages des passagers étaient éparpillés sur les lieux de l’accident. Des vitres ont volé en éclats, blessant ainsi des passagers. Enfermés dans le taxi- brousse qui s’est refermé tel un piège de métal, ses occupants rescapés ont tout fait pour se dégager tant bien que mal du véhicule. Après avoir réussi à rejoindre la route, ils ont été, sans tarder, évacués à l’hôpital à bord des voitures qui passaient sur les lieux. Vue l’heure reculée où s’est produit l’accident, les véhicules susceptibles de transporter les blessés passaient par intermittence. De ce fait, ceux dont l’état était le plus préoccupant ont été les premiers à être évacués. Certains des blessés ont été pris en main à l’hôpital d’Ambatolampy, d’autres ont été évacués sur Tana.