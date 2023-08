FOOTBALL – COUPE DU PRÉSIDENT – Antananarivo et Toamasina se neutralisent

La première journée des matchs comptant pour « La Coupe du Président » a démarré hier au stade Elgeco Plus by pass. Après la cérémonie d’inauguration dudit stade, les deux équipes représentantes d’Anta­nanarivo et de Toamasina se sont affrontées dans un match plutôt équilibré. Après les 90 minutes de la rencontre, les deux équipes se sont quittées sur le score d’ un but partout. Les deux équipes étaient à 0 but partout à la pause. L’équipe d’Antananarivo a ouvert la marque par Armando à la cinquante-septième minute. Très dominatrices sur les dix dernières minutes, les porte-fanions de Toamasina sont revenus de loin en marquant le but égalisateur pendant le temps additionnel, 90+4, par Angelo. Durant la cérémonie d’inauguration du stade Elgeco Plus, Andry Rajoelina a promis de donner de grosses primes à l’équipe victorieuse de la coupe du Président. Toutes les équipes qui prennent part à cette coupe ne seront pas en reste car elles recevront aussi des sommes d’argent. Ce jour, à partir de 14 heures 30, l’équipe de Fianarantsoa affronte celle de Mahajanga.