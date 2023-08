FEMMES POLITIQUES – Le modèle Rwandais impressionne

Le taux de participation féminine dans la vie politique au Rwanda est incomparable par rapport à celui de Madagascar. Les Rwan­daises sont beaucoup plus impliquées sur ce domaine. La participation de la femme est largement plus accrue dans le domaine de l’administration et de la politique au Rwanda par rapport à Madagascar. 61% des députés rwandais sont des femmes, contre seulement 17% pour Madagascar. Les femmes rwandaises ont même participé à la pacification pendant et après la guerre civile des années 1990. Pour discuter de la participation de la femme dans la vie politique du pays, six parlementaires féminins de Tsimbazaza ont fait partie de la délégation dirigée par le Président Andry Rajoelina et son épouse, pour une visite officielle à Kigali, capitale du Rwanda. Les députés malgaches ont visité le parlement rwandais pour appréhender la façon rwandaise de développer la participation de la femme dans le domaine politique. D’après la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Rahelihanta Josline, « nous avons fait des séances de partage avec les parlementaires rwandais, surtout des femmes, pour déterminer l’évolution de la participation des femmes au Rwanda. Chez nous, les femmes ne prennent pas de grandes responsabilités par manque de confiance en soi et à cause d’une culture patriarcale qui ne donne pas leur place aux idées et innovations féminines ». « Si la situation des femmes à Madagascar s’améliore, je suis sûr que le développement viendra peu à peu », conclut-elle. à Madagascar, des efforts sont déployés par les dirigeants, surtout le président de la République, avec plusieurs hauts responsables de la Présidence qui sont des femmes. De plus, tous les parlementaires membres de la délégation pour Kigali étaient des femmes.