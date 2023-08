CNAPS – Le nouveau directeur général rassure ses collaborateurs

Les employés de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) commencent à montrer des réalités positives car leurs revendications sont en train d’avoir des réponses constructives. C’est ce qui a été montré hier, à Ampefiloha, auprès du siège national de la CNaPS. Le nouveau Directeur général avec les syndicats des employés se sont réunis pour enlever la banderole des revendications en guise d’engagement envers le premier. La banderole a mentionné les vouloir des employés à rassurer les deniers publics. « Aza atao tantely afa-drakotra ny tahirim-pirenena », c’est la note écrite dessus et le nouveau Directeur général envisage de rechercher des solutions face aux demandes des employés pour ne pas en arriver à cette note. « Après une entente avec les syndicats des employés, nous avons conclu de chercher des solutions ensemble. C’est pourquoi, toutes les parties prenantes ont décidé d’ôter ces notes auprès de nos agences, dans le but d’aller ensemble vers cet objectif », explique Vimbina Rahaingonjatovo, le nouveau Directeur général de la CNaPS, hier. Le nouveau Directeur général a rassuré ses collaborateurs. « Peut-être que des demandes ne sont pas encore prises en charge, mais nous allons chercher des solutions pour les résoudre», rajoute le Directeur général. Ce nouveau directeur s’engage à avoir des réponses réalistes aux demandes des employés. Une activité avec des objectifs pour les usagers, surtout pour les personnes âgées. Et le directeur de continuer : « nous sommes en train de chercher des solutions ensemble, en ce moment. Pour l’instant, je n’ai pas encore des réponses à quoi que ce soit ». Les bénéficiaires de la CNaPS dans les régions ont attendu impatiemment cette ouverture. Les responsables sont aussi dans l’attente des solutions.