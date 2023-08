ANOSIPATRANA – La police abat trois bandits présumés

La déviation de la route Digue vers le pavé d’Anosipatrana a été le théâtre d’une fusillade. Trois malfaiteurs supposés sont tombés sous les balles du Service antigang.

La nouvelle d’une fusillade meurtrière était sur toutes les lèvres des habitants d’Anosipatrana, hier. Du sang humain s’est répandu sur la descente en pavé vers la route Digue. D’autres flaques ont été bien visibles sur un passage poussiéreux menant à un groupement de maisons près de là. C’est sur ces endroits-là que trois présumés malfaiteurs ont rendu l’âme en recevant les projectiles du Service antigang (SAG). La casquette rouge de l’un d’eux a été abandonnée sur le sang qu’un chien était en train de lécher. Certains passants, pris d’horreur sont partis rapidement en cachant leurs yeux avec leurs mains. La police nationale a rapporté sur sa page Facebook que les défunts voulaient attaquer un grossiste du quartier, mais elle est intervenue à la moindre alerte. « Ils ont résisté et refusé de se rendre. L’arme qu’ils ont utilisée pendant l’accrochage a été prise en leur possession », a-t-elle avancé. Selon d’autres versions des faits recueillies sur place, « ces hommes ont été recherchés pour vol de moto. Ils ont été suivis depuis toute la nuit. Hier soir, leurs co-auteurs ont été capturés ici. Ils ont dissimulé leur pistolet chargé dans ce canal. C’est sûr qu’ils allaient les récupérer quand le SAG les ont frappés ».

À l’abri

Les riverains travaillaient paisiblement, comme tous les jours, quand une effervescence s’est produite tout à coup. « Nous avons remarqué la présence d’individus portant de simples shorts et des vêtements sales. Ils étaient en train de faire du sport. Nous ne nous doutions pas qu’ils étaient des policiers que lorsqu’ils nous ont dit de nous mettre à l’abri », explique une commerçante qui a souhaité être anonyme pour sa sécurité. « J’ai vu qu’ils ont reçu un appel, peut-être un signal, et ils [ndlr : les policiers] ont immédiatement mis leurs brassards de police. En un rien de temps, il n’y avait plus personne sur cette partie-là, sauf les bandits et eux. Ils se sont tirés dessus », raconte un autre témoin oculaire. Les corps des défunts étaient criblés de balles. Un autre membre de l’escouade a été blessé et arrêté, selon le récit enregistré sur place.