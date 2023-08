ACCIDENT MARITIME – Deux corps retrouvés après le naufrage du Fandrama

Samedi dernier, la vedette Fandrama fait naufrage avec six personnes à bord. Jusqu’à présent, deux corps sont retrouvés et les recherches continuent.

Deux des six naufragés de la vedette « Fandrama » de l’entreprise Aqualma ont été retrouvés. Le premier est découvert mercredi et le second jeudi après des recherches par voie marine et par voie aérienne de l’entreprise, des autorités de la gendarmerie nationale et de l’Agence portuaire maritime et fluviale (APMF) et des villageois des alentours six jours durant. Fandrama disparaît le samedi 5 août alors qu’elle effectuait la navette entre Moramba et Mifoko. La dernière communication avec la vedette d’Aqualma fût un appel de détresse d’un de ces passagers le samedi à 15 heures 43. Pourtant, l’entreprise assure que la météo était bonne et le navire était entretenu suivant les normes de sécurité de navigation côtière en vigueur. De plus, toutes les personnes sur le navire, que ce soit les deux skippers ou les quatre passagers étaient équipées de gilets de sauvetage. Le survol de la mer par aéroplane s’avère efficace à plusieurs reprises car à part les deux corps retrouvés, cela a aussi permis de trouver la vedette Fandrama le mardi 8 août dernier dans la zone ouest d’Anjajavy.

Recherches

L’épave a été ramenée sur la rive et est actuellement analysée de près par les autorités pour avoir une idée de ce qui s’est réellement passé. Les deux corps seront pour leur part rapatriés à Mahajanga pour identification en présence des autorités et la famille. Les investigations pour la recherche des autres personnes sur la vedette se poursuivent jusqu’à maintenant et s’intensifient même, d’après l’entreprise Aqualma dans un communiqué publié hier. Dans ce communiqué, l’Aqualma adresse ses pensées les plus sincères et témoigne toute sa compassion aux familles des victimes face à ce drame que l’entreprise considère comme un tragique accident qui reste toutefois inexpliqué du moins, jusqu’à présent. Dès la signalisation de l’accident de la vedette Fandrama, une cellule de crise a été mise en place conjointement entre l’entreprise, la gendarmerie nationale, l’APMF et les villageois des alentours pour l’effectivité des recherches.