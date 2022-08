Sekoly Telma – Inauguration de cinq EPP dans le Sud-ouest

Le district de Morombe aux anges. Cinq villages viennent d’être dotés de Sekoly Telma grâce au groupe Axian.

Une collaboration fructueuse. La Fonda­tion Axian, l’opérateur Telma, et les Ong internationales United World School et Blue Ventures ont récemment inauguré les 5 nouvelles écoles Sekoly Telma construites dans cinq villages du district de Morombe, dans la région Atsimo-Andrefana de Madagascar.

Le programme Sekoly Telma a été co-créé par la Fondation Axian et Telma Madagascar en 2015 afin d’améliorer l’accès à l’éducation de base pour les enfants des zones rurales et/ou enclavées. C’est dans le cadre du développement du programme Sekoly Telma que la Fondation Axian et les ONG

United World Schools et Blue Ventures ont signé un partenariat pour la construction de plusieurs écoles primaires publiques, EPP, et le renforcement de compétences du corps enseignant des villages du sud-ouest de Madagascar. Les trois entités souhaitent agir de concert pour améliorer l’accès à l’éducation à Madagascar et offrir un meilleur environnement scolaire aux enfants vulnérables résidant dans des localités reculées du pays.

Pour répondre à cette ambition commune, les trois parties se sont accordées pour intervenir dans la région Atsimo-Andrefana, plus précisément dans le district de Morombe. Cinq villages ont été identifiés dans la commune rurale de Befandefa pour bénéficier des nouvelles constructions d’écoles Sekoly Telma : Ambolimoky, Ankindranoke, Ankotapiky, Ampandrivotse et Beangolo. La Fondation Axian, United World School et Blue Ventures ont intentionnellement choisi d’œuvrer dans ces localités pour pallier le manque d’infrastructures scolaires et améliorer durablement la qualité de l’enseignement dans ces écoles.