Vie de parti – Le HVM se prépare pour la présidentielle

Les ténors du parti HVM (Hery Vaovao ho an’ i Madagasikara) sillonnent le pays depuis deux semaines. Après Toliara, Toamasina et Fénérive-Est, le parti s’apprête à rejoindre le nord. « L’objectif est de redynamiser et de rassembler les bases du parti HVM dans les vingt-deux régions, de les rassurer et de les préparer aux prochaines élections présidentielles. Les principes de la démocratie ont été rappelés à chaque fois » explique un des membres du parti, Alain Désiré Rasambamy. Le parti se dit prêt à affronter l’élection présidentielle de 2023. Il pourrait présenter un candidat mais seul le congrès national de novembre prochain tranchera.