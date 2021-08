Médecine traditionnelle – L’État dit stop au charlatanisme

Les tradipraticiens pullulent. Le ministre de la Santé publique, le professeur Rakotovao met en garde contre les activités illégales de certains « tradipraticiens ».

Le président d’une association de « tradipraticiens » se vante de guérir, plusieurs sortes de maladie. « Les maladies cardiaques, le cancer, la prostate, le diabète, la sinusite, l’accident vasculaire cérébrale, l’insomnie, les hémorroïdes, le diabète, toutes les maladies dont souffrent la population, nous pouvons les guérir. Venez dans nos cabinets. Le traitement n’est pas cher», lance-t-il dans une vidéo publicitaire diffusée sur les réseaux sociaux et à travers certaines chaînes de télévision. En plus de ces maladies, cette association prétend, également, avoir la compétence d’augmenter la taille du sexe chez l’homme. Le plus surprenant, c’est que certains traitements que cette association propose guériraient, en seulement 5 minutes. Un « artiste » s’est reconverti, également, dans la médecine traditionnelle. Son cabinet, ouvert il y a quelques mois, soignerait les maladies difficiles à guérir : la goutte, l’arthrose, l’insuffisance rénale, l’hypertension artérielle, la maladie du foie.

Leurs « publicités » semblent fonctionner. La file d’attente est longue dans leurs cabinets qui se répartissent aux quatre coins de l’île. Au grand dam des professionnels de santé. « Les patients de ces charlatans, finiront chez nous, avec une maladie qui s’aggrave, un rein endommagé et d’autres complications », regrette un médecin.

Mise en garde

Le ministre de la Santé publique, le professeur Hanitrala Jean Louis Rakotovao, met en garde contre les activités illégales de certains tradipraticiens, sur la chaîne nationale télévisée (TVM), lundi. Beaucoup ne respecteraient pas les règles. Selon une source auprès du ministère, la publicité dans le domaine de la santé est considérée comme une infraction. Elle est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. Il est, par ailleurs, formellement interdit aux tradipraticiens d’utiliser des matériels médicaux et d’employer des argots médicaux. « Les tradipraticiens ne peuvent se vanter de guérir les maladies comme le cancer, l’insuffisance rénale. Ce sont les pathologies générales qu’ils peuvent prendre en charge », précise un professionnel de santé.

Le président de l’association nationale des tradipraticiens malgaches (ANTM), Joséphin Andriandrainarivo Rasamivelona dénonce les pratiques frauduleuses de ces soidisant « tradipraticiens ». « Ils enfreignent les règles. C’est de la pure escroquerie qu’ils font ! » assène-t-il. Il n’est pas le seul à être offensé. Les ordres des professionnels de santé, les syndicats des médecins, des infirmiers et des sages femmes, se sont réunis à Tsimbazaza, avec des représentants du ministère de la Santé publique, hier, pour discuter des mesures à prendre devant la propagation de ces pratiques illégales qui nuisent à la santé publique.

« Nous invitons ces tradipraticiens à se conformer aux règles. Nous lançons cette sensibilisation, avant d’appliquer des sanctions », avertit le professeur Hanitrala Jean Louis Rakotovao.