Lutte contre inflation Boeny – Mise en place d’une cellule de coordination de suivi

La lutte contre la flambée des prix des Produits de Premières nécessités (PPN) dans la région Boeny est déclenchée. Après les séries de réunion entre les autorités locales depuis lundi toute la journée, la Cellule de coordination de Suivi de Circuit de distribution des PPN est mise en place.

Le Gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriatomanga, préside le comité et le Secrétariat technique est dirigé par le Directeur régional du Commerce Boeny, Nadia Lambo. La Préfecture de Mahajanga, le Service des Douanes, la Direction régionale des Transports, la Direction régionale des Impôts ainsi que celle de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche et la Direction Provinciale de la Sécurité Publique sont membres de la Cellule.

Hier, une première descente a été effectuée dans les entrepôts d’une société spécialisée dans l’Importation des Produits de premières nécessités (PPN) notamment de l’huile, du sucre, de la farine et du ciment à Tsararivotra Betamanga.

Le Directeur régional du Commerce Boeny a avancé que depuis une semaine, une demande de structure de prix était envoyée à la société mais aucune réponse n’a été reçue.

« Lundi, une lettre de rappel a été envoyée pour nous remettre ces documents mais nous n’avons reçu aucune réponse. Un PV d’infractions était déjà envoyé en janvier dernier », a déclaré le DIRCA, Nadia Lambo.

La direction de l’entreprise a accepté de finaliser ses documents d’importation dans les plus brefs délais afin que l’équipe du directeur régional des ventes à Boeny puisse évaluer la structure de prix appropriée.

Stabiliser les prix

« Nous sommes là pour exécuter les ordres du PRM. Le DIRCA Boeny se plaint que des opérateurs ne veulent pas présenter les documents exigés pour pouvoir effectuer le contrôle des prix. Nous voulons connaitre les raisons de la hausse incessante des prix des PPN et la situation des stocks. La hausse est-elle en rapport avec les prix de transports des marchandises, les frais des douanes ainsi que des dockers? Les marges bénéficiaires sont elles respectées ? Nous attendons les documents nécessaires ce matin à 9h, puis nous allons rencontrer tous les opérateurs économiques pour faire des analyses. Nous recherchons des solutions pour stabiliser les prix des PPN car la population commence à en souffrir. Nous ne sommes pas venus pour écarter les privés mais nous devons trouver une solution en commun », a expliqué le Gouverneur, Président de la Cellule de Coordination.

« Les prix sont interdépendants du cours des devises dont le dollar (USD), qui n’est pas stable », s’était justifié le directeur de Nosima à Mahajanga, hier.

Dans les magasins de dépôt, plusieurs marchandises importées sont stockées ; à savoir de la farine venant d’Égypte, de l’huile importée en bidon de 20l provenant de Malaisie et d’Indonésie ainsi que du sucre importé du Brésil.