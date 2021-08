Exactions de 5 millions d’ariary

Une famille habitant la commune rurale d’Ankatsakatsa-Sud dans le district de Morombe a perdu une dizaine de zébus et s’est adressée à la gendarmerie. Les traces des zébus volés ainsi que celles des voleurs ont été reconnues par la famille. Seulement, la gendarmerie n’a pas suivi les t r aces indiquées par la famille. Quelques jours suivant la demande de la famille, la gendarmerie aurait décidé de poursuivre les dahalo mais aurait demandé 5 millions d’ariary pour le faire. Un « officier coordonnateur » en particulier a été cité par la famille qui s’est présentée sur une chaîne de télévision privée pour demander de l’aide.

Mesures

« Nous sommes déjà victimes de vols de nos zébus et le gendarme nous demande encore 5 millions d’ariary, sinon, il ne suivrait pas les traces pour retrouver nos zébus. C’est tout simplement inadmissible. Ce n’est pas le premier cas d’exaction perpétrée par ce gendarme dans la commune d’Ankatsakatsa-Sud. Mais c’est la première fois que nous osons le dénoncer. Nous faisons appel à toutes les autorités de ce pays pour voir de près Ankatsakatsa-Sud » a raconté la famille sur le plateau de télévision.

Le commandant de groupement de la gendarmerie Atsimo Andrefana explique qu’aucune justification d’exaction de somme d’argent ne lui est parvenue. « Aucune exaction de somme d’argent avérée ne m’a été rapportée. Vous comme moi, avons entendu l’histoire rapportée à la télévision. Comment justifier qu’il y eut vraiment exaction dans cette affaire ? Toutefois, des mesures ont été renforcées au niveau de la gendarmerie travaillant à Ankatsakatsa-Sud particulièrement » répond le lieutenant- colonel Elien Hasiniaina Rajaonson, commandant de groupement de la gendarmerie d’Atsimo Andrefana. La commune d’ Ankatsakatsa se trouve au milieu de plusieurs autres communes de cette partie nord de la région Atsimo Andrefana. Elle est le théâtre des vols et de trafics de bovidés venant d’Antanimieva, d’Ankazoabo Sud, de Basibasy et de Befandefa. C’est une zone productrice de riz, d’oignons et de légumineuses.C’est également le refuge des voleurs et assaillants de chantiers de travaux publics en cours sur la RN9. Une opération d’assainissement est fortement demandée par des habitants. Vingt-cinq zébus ont disparu dans la nuit du 24 juillet dernier. Les bêtes restent introuvables.