Elevage – Le crocodile sera visible à Ampefiloha

Pour une grande première, le crocodile sera présent lors d’une foire qui se tiendra dans la ville d’Antananarivo. Pour la première édition de Foir’Ferme qui se tient au Plaza à Ampefiloha, le 12, le 13 et le 14 août, plusieurs animaux seront exposés, dont le crocodile du Croc farm, qui participera à cet événement phare des éleveurs et des paysans. À part les animaux, des produits dérivés seront, également, exposés lors de cette foire qui réunira près de cinquante paysans. On y trouvera, entre autres, du yaourt, du miel, des fromages, mais aussi, de l’engrais.

Les cinquante stands préparés par le Canal 7 event, organisateur de l’événement, sont tous déjà occupés. « Les paysans ont besoin de notre soutien, pour valoriser leurs produits », lance Areta Razafindrakoto, chargée de marketing évènementiel de Canal 7 event. Dans le cadre de cet événement, une formation gratuite sur l’agro écologique sera organisée par les sponsors officiels de l’événement.