Baccalauréat – Les mathématiques, casse-tête pour les candidats

La deuxième journée est celle où les candidats ont eu au menu les mathématiques et le Malagasy. Les mathématiques ont été jugées comme difficiles.

Les mathématiques traitées sur un laps de temps de trois heures pour les séries scientifiques et deux heures pour les littéraires, a été l’une des matières que les candidats craignent le plus par rapport à d’autres épreuves du baccalauréat. Pour la deuxième journée d’hier, pour les séries A1 et A2, la partie sur les suites numériques n’a pas été facile pour certains candidats interrogés. « J’avais du mal à répondre la première question. Je crois que cette partie m’a échappé puisque je l’avais seulement survolé durant les révisions », affirme Aina Randriamanga, une candidate au centre d’examen Lycée Jean Joseph Rabearivelo. Cette candidate en série A2 n’a pas répondu à certaines questions afin de ne pas perdre de temps. Pour un autre candidat en série D au centre CEG Tsimbazaza, une partie a été également difficile à traiter durant cette session. « J’avais un problème sur des questions de probabilité. Cette partie est ma bête noire à l’école. J’avais compensé cette lacune avec les autres parties », évoque Njaratiana. Pour un enseignant interrogé, les différentes questions ne s’écartaient pas du programme. « Les candidats n’ont pas fait suffisamment d’exercice avant les épreuves. C’est ce qui explique leurs difficultés à répondre à certaines questions », indique-t-il. Néanmoins, la deuxième journée s’est passée sans incident majeur. Pour l’après-midi, les élèves ont passé l’épreuve de Malagasy. Contrairement aux mathématiques, cette épreuve a été facile sauf pour l’expression écrite que certains avouent ne pas maîtriser.

Sciences économiques

Plus que trois jours pour les cent quatre-vingt-dix mille candidats. Les candidats auront encore à traiter quatre matières pour les séries A1, A2, D et C. Il s’agit des matières Sciences physiques, l’Histoire et la Géographie, le Français et les sciences naturelles. Pour les séries L, S et l’option OSE, ils auront encore une cinquième matière dont les sciences économiques et sociales pendant deux heures de temps pour les nouvelles séries L et S, et trois heures de temps pour l’ option OSE.

Bon nombre de candidats ont oublié leur convocation lors de la première journée. Ils ont néanmoins pu effectuer l’examen de ce premier jour après vérification de leur nom dans le registre. La correction des feuilles d’examen va débuter aussitôt. « Les résultats seront affichés vers mi-septembre », annonce le Président de l’Université d’Antananarivo lors de sa visite au centre Andoharanofotsy le lundi.