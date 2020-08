Environnement – La vulnérabilité des aires protégées priorisée

Résilience des sites face au changement climatique. C’est l’objectif que se fixe le WWF Madagascar en publiant un rapport ciblé sur plus de soixante dix aires protégées terrestres malgaches. Selon ce rapport, 53% des aires protégées terrestres et mixtes sont très vulnérables au changement climatique et 47% sont vulnérables.

« Face au changement climatique, si l’aire protégée n’est pas assez résiliente, sa capacité à fournir des biens et des services à la population est aussi compromise. Les écosystèmes naturels que l’ aire protégée abrite, sont source d’eau, d’aliments et de matières premières. Lorsque ces écosystèmes disparaissent, les conséquences impactent directement sur la population qui en dépend mais elle aura aussi tendance à exercer plus de pression sur l’aire protégée et à surexploiter ses ressources » expliquent les responsables au sein du WWF. Ainsi, les techniciens de cette institution proposent plusieurs recommandations pour permettre l’adaptation au changement climatique des écosystèmes, des espèces et des populations riveraines aux aires protégées.

Entre autres, le renforcement de la gestion et la conservation des aires protégées pour réduire les intrusions et les braconnages. Ou encore de la promotion du tourisme vert pour que la valeur que représente les aires protégées puisse créer un revenu pour ses gestionnaires et pour améliorer leurs conservations. Intégrer la biodiversité dans les politiques sectorielles de gouvernance permet d’améliorer les normes environnementales e t réussir des interventions durables.