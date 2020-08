Deconfinement – Reprise du travail à pied

Avec les taxibe à l’arrêt, la reprise de collier pour les employés du secteur privé comme de la fonction publique, non véhiculés s’est fait tout simplement.

Après l’annonce du président de la République de la reprise du service public et des activités du secteur privé avec l’extension des horaires de travail à 17 heures, les rues étaient noires de monde, tôt le matin. Les employés non véhiculés ont dû faire le trajet du bureau en taxi ou comme la grande majorité, à pied. « Il n’y aucune organisation pour le transport de personnel pour le moment. On se déplace par nos propres moyens pour aller au travail », témoigne une mère de famille qui se rendait à Androhibe, son lieu de travail.

Ce cas est loin d’être isolé. La plupart des employés ont troqué leurs mocassins et escarpins contre des chaussures de marche e t paires de tennis. « Le transport en commun étant encore suspendu, on doit faire avec les moyens du bord. Pour la plupart, mes collègues ont une motocyclette ou un véhicule. Les autres quittent leurs domiciles très tôt et marchent jusqu’au bureau. Moi, j’ai dû prendre un taxi pour être sûr d’arriver à l’heure », expli­que un employé du secteur privé.

Pour certains ministères, le transport du personnel s’organise pour ceux qui résident loin de leur lieu de travail. « L’organisation est en cours. En attendant, ceux qui peuvent faire le déplacement assurent le service. L’organisation dépend également du travail à faire dans chaque service ou chaque direction », indique une source auprès du MENTP.

Organisation interne

Pour certains services, le travail se fait en rotation. « Nous organisons des tours de permanence tous les deux jours. Nous sommes six dans le département, nous arrivons à deux personnes tous les deux jours. C’est l’organisation que nous adoptons pour les quinze prochains jours jusqu’à nouvel ordre», indique un fonctionnaire.

Le ministre du travail de l’Emploi, de la Fonction Publique et des lois sociales, Gisèle Ranampy durant l’émission Miara-manonja d’indiquer que « c’est à chaque ministère d’adopter sa propre organisation en ce qui concerne le transport de son personnel. C’est également le cas pour le secteur privé qui doit assurer le transport de chaque membre du personnel depuis son départ du domicile jusqu’à ce qu’il rentre, comme c’était le cas lors des précédents confinements », a-t-elle souligné. Le respect des mesures sanitaires a été également mis en exergue. « La distanciation sociale, ainsi que les mesures d’hygiène doivent être appliquées à la lettre dans chaque entreprise et pour chaque entité dans le service public », conclut-t-elle.