Antsiranana – Vatsy tsinjo pour les grands nécessiteux

Le président de la République a tenu sa promesse concernant l’apport de soutien « Vatsy Tsinjo » aux familles les plus vulnérables et les plus démunies dans tout Madagascar. Diana, en tant que région située dans le chef-lieu de la province, figure parmi les bénéficiaires. Après Nosy Be, la capitale du Nord bénéficiera également de ces aides. Maintenant, les préparatifs vont bon train concernant le recensement des personnes vulnérables au niveau des vingt cinq fokontany qui composent la commune urbaine d’Antsiranana.

Pour faciliter ses tâches et pour que les aides arrivent réellement aux nécessiteux, le gouvernorat de la région travaille de concert avec les fokontany et des bénévoles qui détermineront à leur tour les foyers des familles nécessiteuses habitants de leurs quartiers respectifs.

Pour ce faire, une réunion dirigée par le gouverneur Daodo Arona Marisiky s’est tenue, hier lundi, dans la grande salle de la région, pour mettre en place une commission, composée des responsables des services techniques déconcentrés concernés afin de coordonner et assurer ce projet. Par la suite, la commission créera une équipe d’enquête multidisciplinaire constituée par des scouts, forces de l’ordre, agents communautaires, chefs secteurs pour établir la liste définitive. Ces derniers feront du porte-à-porte pour déterminer les critères de vulnérabilité des personnes qui bénéficieront des colis Vatsy Tsinjo dans les vingt-cinq fokontany. Au total vingt cinq mille huit cents foyers bénéficieront de ces dons présidentiels.

« Nous sommes en train de mettre en place une structure et de donner des consignes aux responsables pour étudier les listes établies des bénéficiaires du Vatsy Tsinjo afin que les nécessiteux puissent en bénéficier dans la transparence totale », affirme le gouverneur, également président du Centre de commandement opérationnel de la région Diana.

Une réunion des chefs de fokontany est en vue pour coordonner les actions et les données devraient être rassemblées et digitalisées jeudi. Une descente des autorités sera au programme.