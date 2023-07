VOLLEYBALL – ANALAMANGA – GNVB et ASI visent un doublé

Sept clubs sur huit valident leur ticket pour les demi-finales du championnat d’Analamanga seniors 1D hommes et dames. Les quarts de finale se sont déroulés ce dimanche, à Itaosy. Deux formations du Club de volleyball de la Gendarmerie nationale (GNVB) sur les quatre en lice se qualifient en demi-finales. Chez les garçons, le GNVB1, champion national en titre, élimine sa deuxième formation par 3 sets à 1. Chez les filles, le GNVB1, également champion de Madagascar en titre, a défait Voara par 3 à 0. La deuxième équipe féminine de la gendarmerie s’est faite éliminer par BI’AS (1-3). Deux équipes de l’ASI d’Itaosy se qualifient, elles aussi, en demi-finales. Chez les garçons, ASI1 s’est imposé par forfait contre VBCD. La formation féminine a, de son côté, laminé sèchement CCVB par 3 à 0. Aucune décision n’a pas été prise concernant le match entre ASI2 et Mama après l’interruption de la rencontre en tie break à cause d’un litige. La quatrième équipe masculine qualifiée en demie est le Cosfa. Les Militaires ont défait en quart le Pole GN. Et le quatrième ticket chez les dames est revenu à Squad qui a disposé de l’AMVB (3-1). L’équipe technique de la ligue d’Analamanga de volleyball tranchera sur le cas du match entre ASI2 et Mama, et établira le calendrier des demi-finales ce mercredi.