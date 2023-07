TRANSPORT NATIONAL RN 4 – Les chauffeurs soumis à de fortes pressions 

Les fréquents accidents de circulation récemment sur la RN4 et notamment samedi sont souvent liés à l’imprudence des conducteurs due au manque de sommeil et à la somnolence. Ce n’est pas la première fois que ce genre de situation se produit. À l’approche de la période des grandes vacances, des sérieuses menaces d’accident de taxi- brousse de la zone nationale ne sont pas à écarter. Les demandes sont nombreuses et bientôt les véhicules ne seront plus suffisants pour transporter les voyageurs surtout vers Mahajanga. Les chauffeurs sont obligés de faire l aller et retour en une seule journée. Les chauffeurs sont soumis à de très fortes pressions et contraintes de part et d’autres dont les patrons. Ils roulent à plus de quinze heures en une seule journée ou nuit. Des conducteurs et chauffeurs de quelques coopératives de transport sont souvent pris au dépourvu à quelques minutes de leur départ. «Je devais aller à Fianarantsoa mais le chauffeur qui devait y aller était en retard alors on m’a changé de destination. J’ai dû partir vers Mahajanga», avait témoigné un conducteur de taxi-brousse. La recommandation d’engager un deuxième chauffeur notamment pour les voyages de plus de huit heures de temps n’a jamais été suivie. Concernant l’accident mortel d’Antanimbary samedi dernier, le chauffeur fait partie des treize blessés admis au CHU de Maevatanana. Il fait l’objet d’une garde à vue actuellement, d’après l’ATT. La coopérative Cotisse a pris la responsabilité de deployer trois équipes de secours sur place depuis samedi. Elles étaient chargées des premiers soins à Maevatanana, l’évacuation sanitaire et le rapatriement de corps vers Tana ainsi que l’évacuation sanitaire et le rapatriement de corps vers Mahajanga.