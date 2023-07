SECTEUR AGRICOLE – La modernisation s’accélère

La Stratégie Nationale de Formation Agricole et Rurale (SNFAR) a été dévoilée hier. Le projet bénéficie de l’appui de l’Union européenne à travers le programme RINDRA.

Un coup d’accélérateur dans le processus de développement du secteur agricole à Madagascar, avec le lancement de la Stratégie Nationale de Formation Agricole et Rurale (SNFAR). Concrètement, il s’agit d’un projet de proximité qui consiste à former des techniciens aptes à travailler dans le secteur agricole en milieu rural. « C’est un processus qui emboîte le pas à la première SNFAR échafaudée en 2012 qui vise également d’ici 2035 à « obtenir un dispositif de formation agricole et rurale performant et adapté aux défis actuels de la modernisation du secteur agricole », d’après les explications de techniciens de la direction de la Vulgarisation, Formation Agricole et Rurale (DVFAR) auprès du MINAE. Cette fois-ci, la SNFAR s’étale sur les moyen et long termes. La durée fixée pour sa réalisation est de douze ans, au cours desquelles la stratégie sera régulièrement révisée. L’initiative qui est également appuyée par l’Union européenne à travers le programme RINDRA est accompagnée de la formation des cadres au sein du ministère ainsi que l’octroi d’attestations de « paysans vulgarisateurs ».

Mise en œuvre

À en croire les propos du ministre de l’Agriculture et de l’élevage, Harifidy Ramilison, cette initiative de son département (MINAE) entre justement dans le cadre du renforcement des capacités ainsi que l’enrichissement du capital humain au sein du secteur agricole. « Le MINAE veut développer la production économique à la base, pour arriver à cette fin, nous avions élaboré une stratégie nationale qui permettra la formation de nouveaux techniciens capables de faire face aux défis du secteur agricole afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. En effet, la formation agricole et rurale joue un rôle vital dans nos politiques de développement du secteur agricole » , explique-t-il hier au Carlton Anosy, lors de l’atelier de présentation de la SNFAR. Les partenaires internationaux, pour leur part, sont enthousiastes à l’idée de concrétiser le projet. L’ambassadrice de l’Union européenne à Madagascar, Isabelle Delattre Burger confirme que l’UE appuiera le projet. « Si nous avons décidé d’appuyer cette stratégie, c’est parce qu’elle est vraiment indispensable pour développer des systèmes alimentaires résilients et durables.

C’est très important pour l’avenir et la mise en œuvre du plan parce que maintenant cela veut dire qu’il y a une réelle appropriation de la stratégie par toutes les parties prenantes », confie-t-elle. Quelques points restent toutefois à régler avant de réellement mettre en marche cette stratégie nationale. En effet, la question du financement reste à déterminer mais les partenaires techniques et financiers ainsi que la machine institutionnelle rassurent. « La phase de budgétisation de cette stratégie nationale sera finalisée d’ici quelques mois car ce projet devra démarrer cette année », indique le ministère. Selon les derniers chiffres en date, l’agriculture représenterait actuellement 21,9% du Produit Intérieur Brut de la Grande île avec 80% de la population active qui s’y attèle. Des exploitations agricoles qui sont pour la plupart, centrées autour de la maison familiale. La mise en œuvre de cette stratégie pourrait en effet permettre aux unités de productions traditionnelles d’optimiser leur rendement, avec un suivi régulier.