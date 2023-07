SANTÉ INFANTILE – Ruée vers la consultation ophtalmologique

La consultation ophtalmologique des enfants au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) a attiré du monde. La plupart des patients souffre d’une maladie oculaire.

Il faisait encore noir, hier matin, lorsque des enfants accompagnés par leurs parents, débarquent au CHU JRA. Ils sont venus pour la consultation ophtalmologique gratuite, du projet Mahita, financé par CBM- Global Disability Inclusion-Madagascar. À midi, la file d’attente a été encore longue. «Nous sommes ici depuis 8 heures du matin», lance Hoby René Rasolonjatovo, un père de famille, qui tenait son fils par la main, en sortant du bureau d’un médecin, vers midi. Son enfant souffre de quelques problèmes oculaires. «Nous avons remarqué que ses yeux ne regardaient pas dans la même direction, lorsqu’il avait 3 mois. En grandissant, il s’est plaint de douleur, chaque fois qu’il allait dormir. Et il a des larmoiements. Il a déjà porté des lunettes. Il doit faire un contrôle. Et on profite de cette offre gratuite, car les traitements coûtent cher», raconte-t-il.

Enfants et écran

Certains parents sont venus avec leurs deux enfants qui souffraient, tous les deux, de problèmes. «L’aînée est accro à l’écran 8 heures par jour. Elle a déjà porté des lunettes, et on est venu pour contrôler ses yeux. Le second souffre de strabisme», indique une jeune mère de famille. Un autre enfant a été amené par sa mère, car il n’arrête pas de se frotter les yeux. «Il a l’impression d’avoir quelque chose dans les yeux. Ils sont rouges. Et lorsqu’il sourit, son champ de vision se rétrécit», raconte Raveloson, une mère de famille. La grande majorité des patients reçus, hier, avait des problèmes oculaires, selon l’affirmation des médecins. Les maladies sont diverses. «La cataracte, la conjonctivite allergique, le strabisme, l’hypermétropie, la myopie, une trouble de la vision à la lecture et à l’écriture, provoquées par des paralysies oculomotrices», cite, entre autres, le Dr Rivo Tahiry Rabetafika Rakotoarisoa, ophtalmo-pédiatre. Les causes de ces maladies sont diverses. «Certaines sont héréditaires, d’autres sont des malformations, ou des problèmes survenus à la naissance.

Les infections qui ont lieu dans le ventre de la mère, peuvent, également être à l’origine de la maladie», explique cet ophtalmologue. Il précise que l’évolution visuelle a lieu jusqu’à l’âge de 5 ans. Il recommande, ainsi, aux parents de commencer la consultation, avant les 6 mois, en cas de strabisme, et avant les 9 mois de l’enfant, pour le bon développement de la vue. L’organisateur de cette consultation recense près de trois cents cinquante à quatre cent patients, dans la journée d’hier. Tous n’ont pas été reçus, hier. Certains doivent revenir, un autre jour.