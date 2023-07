RUGBY À VII – AFRICA MEN’S CUP – Madagascar vise la qualification olympique

Madagascar prépare actuellement deux tournois, à savoir la XIe édition des Jeux des Iles de l’océan Indien du mois d’août et le tournoi de qualification olympique au Zimbabwe. À quarante-cinq jours de l’ouverture des JIOI qui se dérouleront à Madagascar, du 25 août au 3 septembre, à Madagascar et en préparation du tournoi de qualification aux Jeux olympiques de Paris, du 26 juillet au 11 août 2024, Madagascar par son équipe nationale de rugby à VII masculin prépare actuellement ce double évènement. L’objectif à court terme est de se parer d’or aux JIOI de 2023 et, les 16 et 17 septembre, les Makis de Madagascar de rugby à VII joueront la qualification olympique à Harare sport club de Zimbabwe.

Quatuor de tête

Pour cette qualification olympique, Madagascar affronte onze pays africains, notamment l’Algérie, le Burkina Faso, le Nigéria, le Kenya, l’Afrique du Sud, le Zimbabwe, l’Ouganda, la Zambie, la Tunisie et la Côte d’Ivoire. Les quatre premières équipes du tournoi programmé au Zimbabwe seront qualifiées pour la phase finale des Jeux olympiques de Paris 2024, sauf si l’Afrique du Sud ne se qualifie pas directement via la World Rugby Sevens Series, le nombre sera réduit à trois équipes africaines. Selon l’explication du directeur technique national de Malagasy Rugby, Antsoniandro Andrianorosoa, « Madagascar se trouve toujours dans le quatuor de tête du rugby à VII masculin avec l’Afrique du Sud, le Kenya et la Tunisie. C’est ainsi que Madagascar est qualifié d’office pour chercher la qualification olympique au Zimbabwe, sans avoir participé au tournoi de repêchage de rugby à VII à Maurice en juin ».

À côté de ce quatuor de tête en Afrique, la sélection algérienne commence à se faire un nom en rugby à VII masculin. Elle s’est qualifiée pour la finale du tournoi de qualification préolympique « Africa Men’s Seven » en battant son homologue ghanéenne sur le score de 29 à 10, dernièrement à Mapou (Maurice). C’est un adversaire à prendre au sérieux car, malgré le talent malgache en rugby, pour atteindre le rêve olympique, il faut atteindre au moins la troisième marche du podium. À part l’Afrique du Sud, le Kenya, un habitué du circuit Seven’s series, est un adversaire parmi tant d’autres que les Makis de Madagascar doivent affronter avec une bonne préparation tant qu’il est encore temps.