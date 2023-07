ROUTE NATIONALE 4 – Des aires de repos insuffisantes

Les aires de repos sur la route nationale n°4 sont peu nombreuses. On en dénombre au maximum… deux. Et leur utilisation n’a pas encore été officialisée depuis. «Pour les véhicules qui rejoignent la capitale au départ de Mahajanga, l’aire de repos prévue se situe à Mahatsinjo près de la gendarmerie nationale à la limite d’Ankazobe, à Ramala. L’inauguration officielle de cet espace n’est pas encore effectuée. En outre, les voitures qui rejoignent Mahajanga, doivent s’arrêter à Ambondromamy, près du pont Kamoro. Une nouvelle aire de repos y est déjà construite sur place, mais elle n’a pas encore été utilisée», explique le coordonnateur régional de l’Agence des transports terrestres à Mahajanga, Toky Rahaingo. Récemment, l’on a observé que l’ancienne aire de repos provisoire, à un kilomètre d’Ambovondra­manesy, à la descente de Berivotra, vient d’être clôturée par un privé. Or, toutes les voitures s’y arrêtent quelques instants pour une pause de récréation des voyageurs. C’est également un emplacement idéal pour réparer les véhicules en cas de panne. «Nous sommes étonnés qu’un particulier ait clôturé l’espace car il se trouve sur l’emprise d’une route nationale», fait remarquer Toky Rahaingo.