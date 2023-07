ROBOTIQUE AFRICAINE – Madagascar qualifié pour la phase finale

Law Anthony Randriamaro et Ziona Alberson Toavimbahoaka, issus de l’École polytechnique Vontovorona, représenteront Madagascar lors de la phase finale du PARC (Pan Africain Robotics Competition) qui se déroulera du 23 au 30 juillet à Dakar, au Sénégal. Le thème de cette compétition met l’accent sur la technologie agricole, et les candidats devront concevoir un robot autonome utilisant l’intelligence artificielle dans ce domaine. «La participation à cet évènement me permettra d’approfondir mes connaissances et de développer mes compétences dans ce domaine. J’ai également hâte d’apprendre et de découvrir de nouvelles choses passionnantes dans le domaine de la robotique», déclare Law Anthony, passionné par les robots depuis 2019. C’est la première fois que Madagascar participe à cette compétition africaine. Lors de la première phase, qui s’est déroulée à distance le 15 juin, les 64 participants ont présenté des simulations de leurs talents. Madagascar s’est hissé à la deuxième place lors de cette première étape. «En attendant les directives des organisateurs concernant les thèmes de la compétition, nous avons mis en avant nos compétences. Nous sommes en train de réfléchir à la question : pourquoi nous n’avons pas obtenu la première place lors de la première phase», confirme Ziona Alberson.