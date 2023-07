REDEVANCES MINIÈRES – Ambatovy verse 198 milliards ariary

La compagnie minière d’Ambatovy a versé près de 44 millions de dollars de redevances pour l’exercice 2022.

Sur une bonne lancée. La compagnie d’exploitation de nickel et de cobalt Ambatovy indique avoir versé près de 44 millions de dollars à titre de taxes, d’impôts et de redevances dans les caisses de l’État malgache au cours de l’année 2022. La multinationale a également dépensé plus de 340 millions de dollars pour a cheter des biens et des services sur le marché local. Une contribution importante de la part de ce géant du secteur extractif à Madagascar qui reste toujours un des plus grands pourvoyeurs de capitaux en termes d’investissements directs étrangers pour la Grande île.

Perspectives

Malgré le fait que la firme ait essuyé une diminution de sa production en glissement annuel au cours de l’année dernière, en raison de différents facteurs, elle continue de fournir des dizaines de milliers d’emplois aux Malgaches qui constituent 90% de ses employés. Pour l’exercice 2023-2024, Ambatovy envisage de passer à la vitesse supérieure. En effet, la société envisage d’augmenter sa production de nickel et de cobalt. À savoir 40 000 tonnes de nickel produit contre 35 000 tonnes au cours de l’année précédente. Pour le cobalt, la production devrait passer à 3 600 tonnes contre 3 500 tonnes l’année dernière. Une information qui a déjà été annoncée quelques mois plus tôt par Sumitomo Corporation, la firme Japonaise qui est devenue le principal actionnaire d’Ambatovy dans son rapport de résultats annuel pour l’exercice 2022. Cette capacité de production visée serait parfaitement possible, moyennant les projections de la compagnie pour cette année. En effet, Sumitomo corp évoque le fait que les opérations de la multinationale Ambatovy devraient nettement se stabiliser pour cette année. Cette cadence de production sera justement maintenue pour l’exercice 2024-2025. À noter que l’usine a une capacité de production maximale qui s’élève jusqu’à 60 000 tonnes par an. Un volume qui n’a jamais été atteint jusqu’ici.