PROJET MINIER – Des besoins non satisfaits à Taolagnaro

Une semaine d’accalmie à Taolagnaro après les tensions qui ont débuté le 26 juin dernier. Mais il n’y a toujours pas d’entente entre la compagnie et les manifestants.

QMM reprend du service sur fonds de tension. Une semaine après les échauffourées entre les manifestants et les forces de l’ordre, le calme semble revenir. Les trois cents employés de la compagnie minière bloqués depuis le 26 juin sont retournés à leur famille le 3 juillet dernier. La compagnie a repris ses activités mercredi dernier selon une source auprès de QMM. « Toujours est-il qu’il n’y a pas d’avancée palpable dans la recherche de solutions durables au problème » livre-t-elle. Les manifestants se sont en effet éparpillés après les bombes lacrymogènes lancées par les forces de l’ ordre après que ces dernières aient reçu des jets de pierre de la part des mécontents au projet. Les barricades érigées à l’entrée du site d’exploitation de Mandena ont été démantelées. Le lendemain, les grévistes demandant faveur auprès de la compagnie ne sont pas revenus sur les lieux. Il n’y a pas de nouveaux barrages jusqu’ici. Et aucun membre du personnel n’est pris en otage sur son lieu de travail.

Entente

« Les tensions sont en suspens. Les antagonistes ont encore leur mot à dire mais chaque partie de part et d’autre semble attendre qu’une nouvelle bombe explose », raconte un collègue local. « Les manifestants en ont gros sur le cœur mais la compagnie se retrouve également chaque fois en difficulté », ajoute-t-il. L’association Lutte pour le Sud demande plus d’impacts socioéconomiques du projet. Elle demande entre autres, la considération des ressources humaines locales pour que celles-ci puissent intégrer la compagnie. Les questions de marché ouvert par la compagnie manquent de transparence et les sociétés locales ne sont guère prises en compte, selon des témoignages. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase dernièrement, officiellement aura été les effets néfastes de l’exploitation sur l’eau consommée par les riverains du site. Les compensations financières pour les ménages touchés négativement par le projet minier est, pareillement revenu sur le tapis alors que des ententes ont été trouvées il y a déjà un an, portant sur les critères d’éligibilité aux compensations financières. Le renouvellement des dispositions de la convention d’établissement n’est pas au goût des membres de l’association. Personne n’a demandé leur avis, selon eux. Les dessous politiques de chantage existant depuis que la compagnie est sur pied ne sont pas à écarter.