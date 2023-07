PRÉPARATION AU BAC – Les candidats bloqués sur les matières de base

À une semaine de la tenue du baccalauréat, les « Faradoboka » gagnent du terrain. Une habitude pour chaque fin d’année de booster les révisions des jeunes qui vont passer les examens. Les cours payants ou gratuits intéressent beaucoup de candidats. Ils préparent et renforcent davantage les matières de base. Certains pensent être déjà préparés pour toutes les matières et d’autres sont encore coincés sur les matières de bases pour chaque série. « Participé à ces cours pour renforcer les méthodologies pour chaque types de sujet. Pour ce faire, nous sommes plutôt sur le traitement des sujets de mathématiques et physiques-chimies », raconte Elianna Raharisoa, candidate pour la série D. Les matières de base restent les bêtes noires des candidats. Les jeunes présentent des difficultés sur les matières scientifiques pour les série C, D et S. Il y a les méthodes de mémorisation pour les séries littéraires surtout à propos de l’Histoire Géographie avec les 200 pages des leçons. Tant d’efforts pour ces candidats auxquels il ne reste plus qu’une semaine, environ cent soixante-huit heures (168h) avant les épreuves proprement dites. Les cours sont quasiment à prix réduits pour cette dernière semaine afin d’aider les candidats. Le traitement des sujets types est le plus effectué pour pouvoir aider les jeunes afin de les apprêter à ce grand combat. « Montrer des systèmes pour mieux appréhender les pdifférents sujets. Octroyer des méthodologies pour la mémorisation. Ce sont des besoins pour ces jeunes », explique Lanto Andrianarisoa, enseignant pour la classe terminale. Les candidats n’ont plus besoin d’explications supplémentaires ni de nouvelles connaissances, juste des conseils et orientations.