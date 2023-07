NATATION – JEUX DES ILES – Au moins une médaille d’or

Le test de sélection finale des huit nageurs et huit nageuses qui défendront les couleurs nationales aux Jeux des Iles, se tiendra ce weekend, à Toamasina.

J-44. Comme certaines disciplines au programme des Jeux des iles de l’océan Indien (JIOI), la Fédération malgache de natation procèdera, les 13, 14 et 15 juillet à Toamasina, au test de sélection finale des membres de l’équipe nationale. Trente-huit présélectionnés, quinze garçons et quinze filles ainsi que huit remplaçants (quatre nageurs et quatre nageuses) seront en lice à ce test final. Les seize nageurs, huit garçons et filles retenus, seront donc connus à l’issue du test. Les techniciens se déclarent déçus du nombre des nageurs dans la sélection réduit à seize au lieu de trente, «alors que c’est nous qui abritons les Jeux.

La sélection sera plus délicate car, avec cet effectif réduit, un nageur disputera quatre à cinq épreuves outre les relais où un nageur va faire une nage qui n’est pas sa spécialité. En outre, être dans la sélection apporte aux nageurs une importante progression car nous ne participons pas souvent à des compétitions », argumentent-ils. Quarante médailles d’or sont en jeu aux JIOI. La chance de médaille est très mince pour Madagascar. «Les nageurs qui effectueront le temps proche du celui de référence pour décrocher la médaille seront retenus», clarifie le directeur technique national, Naivo Razafindrafidy. «Jonathan Raharvel, pensionnaire du centre de la Fina en Thaïlande, est l’une des valeurs sûres qui pourrait arracher au moins une médaille d’or. Nous avons aussi de la chance en relais», explique le DTN.

Deux regroupements

Le premier regroupement concocté par la fédération avec ses ministres coachs, s’étalera du 16 au 31 juillet. Le dernier subventionné par le ministère de la Jeunesse et des Sports aura lieu du 1er au jour-J. Lancé depuis des mois, la préparation se fait en dix étapes. «Faute de piscine en cette période hivernale, nous avons délégué aux techniciens des ligues le programme et les consignes de préparation. Nous sommes actuellement à la neuvième étape qu’est la sélection finale, après l’orientation des nageurs à leur spécialité respective, et l’étape consacrée au travail spécifique», livre Naivo Razafindrafidy. La réalité ne permet pas aux nageurs d’aller plus vite et plus loin. Pour améliorer quelques centièmes de seconde, les nageurs devraient s’entrainer douze mois sur douze, alors qu’à Madagascar, les piscines sont fermées pendant la période hivernale qui dure environ cinq mois. Le site de compétition balance encore entre Vontovorona et l’Académie nationale des sports à Ampefiloha. À quarante-quatre jours des Jeux, les deux piscines prévues être chauffées sont actuellement en cours de réhabilitation et de rénovation.