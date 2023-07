MAHITSY – Le terminus des bus déplacé à la station Jovenna

La RN4 reliant Antananarivo, notamment à partir de la commune urbaine de Mahitsy, du district d’Ambohidratrimo, à Mahajanga, est également touchée par le projet de développement durable du secteur routier. Le terminus de la ligne régionale reliant Mahitsy à la capitale est déplacé plus haut, en face de la nouvelle station d’essence Jovenna, depuis quelques mois. Les bus ne peuvent plus rejoindre la ville et surtout le terminus de ces véhicules devant le stade de football est supprimé. Cette solution a apporté un grand changement à la circulation à partir du bureau des gendarmes et jusque devant le Tranom­pokonolona. Auparavant, des stationnements non autorisés le long de la nationale ont provoqué de gros bouchons à longueur de journée. Il reste à savoir si la solution est provisoire ou définitive. Les usagers seront par contre les premières victimes car ils devront aller en hauteur pour prendre ou descendre des bus. Et dans la foulée, la nationale a reçu des travaux de terrassement à partir du ralentisseur de vitesse jusque devant le lycée de Mahitsy, en amont de cette route nationale. En aval, de l’autre côté vers Mahajanga, après le croisement de l’hôpital, des engins se trouvent sur place depuis quelques jours. La succession de gros nids de poule illustrés par des étangs, a été déjà comblée par de la terre.