LUTTE CONTRE LE KERE – La TI-MG dénonce des détournements sur les aides d’urgence pour le Grand Sud

Des pratiques de corruption et de discrimination dans l’acheminement des aides. C’est ce que déplore Transparency international initiative Madagascar. Transparency International Initiative Madagascar (TI-MG) monte au créneau face aux détournements sur les aides d’urgence pour lutter contre le kere dans le Grand sud de l’île. Effectivement, un reportage du réseau « Malina », qui est la cellule d’investigation de Transparency International, évoque des contraintes et infractions auxquelles est exposée la gestion des aides nutritionnelles et alimentaires d’urgence dans le Sud. L’organe de lanceurs d’alerte, tire la sonnette d’alarme auprès du gouvernement et des organisations internationales et nationales œuvrant dans le soutien aux populations victimes du kere et les incite à prendre des mesures drastiques pour assurer le contrôle et la surveillance de la gestion de ces aides. L’ONG a enquêté de septembre 2022 à mars 2023 sur les aides venant du Programme alimentaire mondial (PAM) et du Fonds d’Intervention pour le développement (FID).

Des faits

Pour Mialisoa Randriamampianina, rédacteur en chef du réseau Malina, un enchaînement de petits maillons détourne complètement la marchandise vers d’autres personnes et les responsables de ces détournements sont de plusieurs niveaux. Selon elle, «les détournements sont de différentes formes. Par exemple, on a les personnes qui sont manutentionnaires, qui déplacent les sacs de riz, qui en prélèvent. On a aussi des autorités qui donnent des fausses cartes d’identité pour que des personnes puissent avoir accès aux aides humanitaires. C’est tout un enchaînement de petits maillons qui détourne complètement la marchandise vers d’autres personnes et on se retrouve avec des sacs de riz qui sont vendus sur la place du marché alors que normalement ce sont des sacs de riz qui auraient dû être distribués aux gens. Cette investigation peut aider autant les autorités que les institutions qui gèrent ces aides à réfléchir sur la manière d’améliorer la gestion de celles-ci parce que ce sont des vies qui sont en jeu.» Dans ladite vidéo, des villageois et des autorités locales témoignent sur des pratiques de corruption et de discrimination dans la sélection des bénéficiaires de l’aide l’urgence. Le FID reconnaît cette défectuosité lors de l’attribution de ces aides. Selon un responsable locale du FID dans le Sud de l’île, il y a beaucoup d’individus qui figurent dans les listes des bénéficiaires alors qu’ils ne sont pas les plus vulnérables. Il y a aussi plusieurs doublons dans ces listes et le FID procède à un assainissement des listes pour que seuls les véritables personnes et foyers vulnérables bénéficient des aides.

Réaction

De son coté, le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) par le biais du directeur général Elack Andriakaja fait un appel au gouvernement pour ouvrir une enquête approfondie sur cette affaire de détournement, de publier les résultats de l’enquête et punir lourdement les responsables. «Il est vrai que nous n’étions pas mentionnés dans la vidéo, mais en tant que premier responsable de la distribution de ces aides, nous encourageons le gouvernement à ouvrir une enquête approfondie sur cette affaire et que les responsables confirmés seront punis sans pitié, que ce soit les commanditaires ou les exécutants de ces crimes» déclare le numéro un du BNGRC au Radisson blu, hier.