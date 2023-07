JIOI 2023-CYCLISME – Ravoatabia à la tête du clan malgache

La Fédération malgache de cyclisme (FMC) vient de boucler ce weekend, le championnat de Madagascar de cyclisme, d’une distance de 145 km sur la RN 1. Soixante coureurs, issus de huit ligues (Atsinanana, Analamanga, Boeny, Menabe, Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Haute-Matsiatra et Atsimo Andrefana) y ont participé. « L’objectif à court terme de ce championnat de Madagascar est la préparation de nos athlètes à la XIe édition des JIOI de 2023 qui aura lieu à Madagascar, du 25 août au 3 septembre », confie Jean Claude Relaha, président de la FMC. Sur les soixante cyclistes qui ont pris le départ, Jean de Dieu Rakotondrasoa, connu sous le pseudo Ravoatabia, a surclassé tous ses concurrents et il s’est adjugé pour la énième fois le titre de champion de Madagascar 2023. Sanda Randriamaharitra est le vice-champion de Madagascar, suivi de Dino Mohamed Houlder sur la troisième marche du podium. Âgé maintenant de presque 47 ans, Jean de Dieu Rakotondrasoa n’est plus à présenter aux fans du cyclisme. Son récent titre acquis samedi l’a propulsé à la tête de l’équipe nationale malgache. Il a montré qu’il a encore le niveau face à ses concurrents directs, comme Dino Mohamed Houlder qui, par malchance, a été victime d’une crevaison. Jean de Dieu Rakotondrasoa a, à plusieurs reprises, dominé le championnat de Madagascar. Il est notamment sacré champion de Madagascar en ligne en 2005, 2009, 2011 et 2012, et champion national du contre-la-montre en 2009 et 2012. En 2018, il a remporté un nouveau titre national sur route. Pas plus tard que samedi, il a encore empoché le titre national.

Mission difficile

« En ce qui concerne la préparation, nous sommes tristes de la réaction de l’État malgache car à 43 jours de l’évènement, il n’y a pas encore le regroupement de tous les athlètes. Aux JIOI, 3 médailles sont à disputer. Pour nos chances, il est très difficile de se prononcer vu l’état de la préparation de nos athlètes. Beaucoup d’efforts restent à faire mais nos coureurs sont prêts à relever le défi », soutient Jean Claude Relaha. Le championnat de Madagascar de samedi a été organisé dans le but de faire une présélection pour les coureurs malgaches. « Je n’ai rien contre le cyclisme malgache, ni la fédération, ni Ravoatabia en particulier, mais avec la préparation actuelle, espérer gagner une médaille quelle que soit sa couleur est une mission difficile pour ne pas dire irréalisable. Dommage que le président de la fédération n’a pas conscience des raclées que les adversaires vont s’affliger à nos coureurs», confie un ancien coureur qui veut garder l’anonymat.