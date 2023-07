HERY RAJAONARIMAMPIANINA – “Nous ne craignons pas la compétition”

“Le plus important est de marquer le but et non pas de faire des démonstrations de dribbles”. Il s’agit des mots de Hery Rajaonarimam­pianina, ancien président de la République, lors d’ “une conférence”, à Sabotsy Namehana, samedi. Il s’agit de la première sortie publique de l’ancien chef d’État, de retour d’une escapade en France, au début du mois. Un évènement baptisé “retour aux sources”, étant donné que Sabotsy Namehana est sa “terre natale”. Outre décortiquer et faire part de ses observations sur les affaires nationales, la candidature à l’élection présidentielle a été l’un des sujets soulevés par l’ancien locataire d’Iavoloha. Un point sur lequel il entretient pourtant le flou jusqu’ici. “Ce n’est pas encore le moment de faire une déclaration de candidature. Le moment n’est pas encore propice pour le faire. En tout cas, c’est mon avis. La période pour faire une déclaration de candidature n’est pas encore ouverte. Il n’est pas encore certain qu’il y aura une élection ou non”, déclare l’ancien Président. De prime abord, après avoir insisté sur l’amélioration des règles du jeu de la prochaine joute électorale, il attend l’officialisation du calendrier électoral avant de faire part de sa décision.

Pas d’empressement

Selon la loi organique relative à l’élection du président de la République, le décret fixant la période de dépôt du dossier de candidature “est publié en même temps que le décret de convocation des électeurs (…)”. Durant la conférence qu’il a tenue à Sabotsy Namehana, Hery Rajaonarimampianina a été allusif sur ses intentions politiques. “Certains veulent nous dissuader d’être candidats afin de ne pas leur faire de l’ombre. Mais il y a une raison pour laquelle Rajaonarimampianina est rentré au pays”, soutient-il. “Nous n’avons pas peur de la compétition. Nous avons, d’autant plus, l’avantage d’avoir déjà été au pouvoir. Nous avons laissé plusieurs projets en héritage à ce pouvoir en place, mais il n’a pas su les utiliser à bon escient”, affirme ainsi Hery Rajaonarimampianina. Face à la pré-campagne qui bat son plein, il ajoute, “nous ne sommes pas pressés. Nous nous en tenons aux réunions en salle pour l’heure. Mais le moment venu, nous allons nous mesurer aux autres et nous n’aurons pas honte de le faire”. Tout en décochant des punchlines contre ses éventuels adversaires à la présidentielle, l’ancien chef d’État affirme que contrairement à ce qu’affirment ses détracteurs, “nous sommes à même de remplir des stades, de réunir des milliers de personnes à nos meetings si cela s’avère nécessaire. (…) Mais pour nous, le plus important est de marquer le but et non pas de faire des démonstrations de dribbles”, assène-t-il.