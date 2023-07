FESTIVAL SOMARÔHO – Cent cinquante mille touristes attendus

La 10e édition du festival Somarôho se tiendra du 1er août au 13 août au stade Ambodivoanio à Nosy Be Hell-Ville. Cet événement revêt une grande importance pour le secteur touristique et économique de Nosy Be, avec une affluence attendue de 130 000 à 150 000 personnes.

Cette année, l’objectif principal du festival Somarôho est la construction d’un parc d’attractions pour divertir les enfants à Nosy Be. De plus, un stade spécialement dédié au festival sera également mis en place. Depuis le mois de janvier, les organisateurs se sont concentrés sur la capacité d’accueil, étant donné le nombre élevé de personnes attendues. «Nous avons déjà mobilisé tous les hôtels officiels et les avons obligés à accueillir les touristes pendant l’évènement Somarôho, ainsi que les établissements en cours de formalisation. Nous pensons donc que tout se passera bien pour l’accueil des personnes durant ces deux semaines. En ce qui concerne la sécurité routière, nous avons déjà pris des mesures pour la circulation pour éviter les problèmes», confirme Didien Géraldo Randrianjafinirina, directeur exécutif de l’Office régional du tourisme de Nosy Be. Ce festival joue un rôle crucial pour l’économie de Nosy Be, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, et constitue une opportunité de relancer le secteur touristique de la région.

Une grande tombola

En tant que festival, le Somarôho accueillera des artistes de l’océan Indien et internationaux tels qu’Alain Ramanisum de Maurice, Goulam de France, Zily de Mayotte et Says’z de France. Les artistes locaux de chaque région seront également présents, notamment Oladad de Fianarantsoa, Madmax de Toamasina, Lico Kininike de Toliara, et bien d’autres. «Cet évènement célèbrera également le 25e anniversaire du groupe Wawa. Les différentes cultures de l’océan Indien ainsi que les animations variées mettront en valeur la culture de nos îles et celle de nos voisines. De plus, de nombreux divertissements seront proposés, notamment une grande tombola avec des lots exceptionnels à gagner. D’autres surprises attendent également les fans du groupe. Nous sommes donc entièrement prêts à vous accueillir lors de ce festival», indique Joël Issoubaly Andrihamahazo dit Wawa. Pendant la première semaine, des spectacles mettant en vedette de nombreux artistes locaux, nationaux et de l’océan Indien nous feront voyager à travers leurs patrimoines culturels. La deuxième semaine sera consacrée à des activités sportives et à diverses animations telles que le morengy, le kidramadrama, la compétition de moto, le Beach soccer et le pool party.