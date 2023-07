ÉGLISE CATHOLIQUE – Un nouvel évêque pour Antsirabe

Le diocèse d’Antsirabe a un nouvel évêque. Il s’agit de Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina.

Le Pape François a nommé un nouvel évêque pour le diocèse d’Antsirabe, hier. Il s’agit de Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina. Il succède ainsi à Monseigneur Philippe Ranaivo-manana, décédé le 6 septembre 2022, au lendemain de la messe de clôture de la Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) à Antsirabe. Le nouvel évêque d’Antsirabe est un grand nom de l’Église catholique romaine de Madagascar puisqu’avant d’être nommé à ce nouveau poste, il était l’évêque auxiliaire du diocèse d’Antananarivo. Il a aussi été choisi par le Conseil des évêques de Madagascar pour les représenter lors du Synode des évêques à Rome en octobre prochain.

Parcours

Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina est né le 24 mars 1969 à Mitsinjo et a été éduqué dans la foi catholique par sa famille pratiquante. Il a été ordonné prêtre en août 2000. Après son ordination, il était vicaire de la Cathédrale d’Antana-narivo et Chapelain du Mouvement eucharistique des jeunes entre 2000 et 2001. Puis Aumônier de la Jeunesse de l’Archidiocèse entre 2001 et 2003 avant de poursuivre des études à Rome pour des études en Écriture Sainte auprès de l’Institut biblique pontifical dans la capitale italienne de 2003 à 2007. Il était de 2011 à 2019 Préfet des Études du Grand Séminaire philosophique interdiocésain d’Antsirabe. On peut dire que les grands événements se succèdent pour l’EKAR puisqu’après la démission de Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona de sa charge pastorale et la nomination par le Pape François de son successeur, Monseigneur Jean de Dieu Raoelison à la tête de l’archidiocèse d’Antananarivo, vient maintenant cette nomination du nouvel évêque du diocèse d’Antsirabe.