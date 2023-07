CONFÉRENCE – Les ressources naturelles dans l’Atsimo Andrefana discutées

Le projet Taratra mené par l’église catholique a organisé une conférence-débat à Toliara. Des avis sur l’amélioration à donner à la gouvernance des ressources naturelles ont été recueillis.

Le projet Taratra sous tutelle de l’église catholique intervient actuellement auprès de sept communes dans l’Atsimo Andrefana. Soalara Sud et Saint Augustin où il y a des projets d’exploitation de calcaire et les communes d’Ankilimalinike, Tsianisiha, Maromiandra et Belalanda qui sont des zones hôtes de l’exploitation d’ilménite à Ranobe. Il opère également dans la commune de Toliara. Le projet a organisé une conférence débat portant sur « Comment faire bénéficier les profits tirés de l’exploitation des ressources naturelles aux populations ? ». Le thème a été débattu vendredi dernier à la Chambre de Commerce de Toliara entre les représentants de l’administration, les communautés locales et des organisations de la société civile. Il y eut la présentation des textes règlementaires sur l’exploitation des ressources ainsi que les dispositions sur les droits miniers et les droits fonciers. Ces textes sont peu connus des habitants des zones hôtes des projets d’exploitation des ressources naturelles, dont notamment ceux dans les zones rurales, d’après ce qu’avait exposé le coordonnateur du projet Taratra, Emmanuel Ralahy. « Cette méconnaissance fait que la population locale ne réalise pas les enjeux réels de ces exploitations » a-t-il souligné.

Compatibles

Des représentants des départements en charge notamment de la gestion des ressources minières et des ressources forestières avaient été invités comme panélistes durant cette conférence-débat. Il découle de cette rencontre, qu’au-delà des profits tirés par les promoteurs de projets, s’assurer d’une meilleure répartition des retombées de ces exploitations s’avère toujours primordial. Et au-delà de ce qu’est la contribution économique de ces projets, il faudrait également veiller à mener les actions d’exploitation des ressources minières qui soient compatibles avec l’environnement pour assurer un développement économique durable. Les obligations légales de mettre en place des cahiers de charge pour atténuer, voire éliminer les risques environnementaux et restaurer l’environnement écologique impacté sont à prendre en compte. Les participants ont admis que l’exploitation de ces ressources contribue au développement régional et national. « Les idées collectées durant cette rencontre seront rapportées auprès des différentes instances et au réseau du projet Taratra mais également auprès des communes avec lesquelles il travaille », indique Emmanuel Ralahy. «L’objectif de ce projet est d’ailleurs de s’assurer que la population, notamment dans les zones rurales, jouisse des retombées de l’exploitation de ces ressources», rappelle-t-il. Le projet Taratra est initié par la Conférence des Evêques catholiques de Madagascar en 2009.