BANDITISME – Une tentative de braquage déjouée

Mercredi, le parquet d’Antananarivo a placé deux suspects en détention préventive et un autre sous contrôle judiciaire. Ils sont soupçonnés d’avoir formé une association de malfaiteurs dont le plan a été démasqué par les gendarmes de la brigade de Fenoarivo. Ils ont été dénoncés par une personne digne de foi, selon les gendarmes. C’était dimanche après-midi, à Anosizato, les deux se sont faits cueillir à bord d’un taxi-brousse reliant Arivonimamo et la capitale. Leurs sacs et eux ont été fouillés sur place. Résultat, un pistolet automatique avec chargeur, une cartouche de 9 millimètres et un sabre tranchant ont été trouvés en leur possession. Ils ont été mis en garde à vue et enquêtés. Lors de leur interrogatoire, ils ont raconté qu’ils vivent à Mangaika-Arivonimamo. Ils ont rejoint la grande ville pour commettre un vol à main armée, précisément dans le quartier des 67ha, d’après leurs aveux notés dans leur procès-verbal par l’équipe judiciaire. Ils ont cité l’autre individu comme étant de connivence avec eux.