BACCALAURÉAT – Les enseignants sollicitent le paiement total de leurs vaccation

Les enseignants bénéficiaires des vacations des années 2020, 2021, et 2022 se sont réunis ce lundi au bureau de la Circonscription Scolaire (CISCO) Antananarivo-Ville afin de recevoir celles-ci. Celle de l’année 2022 est sortie effectivement ce lundi. Les vacations et des deux années précédentes sont encore à redemander. Le Baccalauréat, pour cette année 2023, commence dans une semaine avec la participation de 215 630 candidats. Les enseignants appelés à y participer pour la surveillance sont intransigeants sur le paiement des vacations pour cette année et les années auparavant dans la Circonscription Scolaire d’Antananarivo-Ville. Les bénéficiaires de cette vacation pour la région Analamanga ont des plans pour pouvoir jouir de leurs droits. «Les vacations de l’année 2020 et 2021 doivent sortir en simultané avec celles de l’année 2022. Nous allons poursuivre nos revendications et demandes jusqu’à avoir des réponses fiables», explique Jean Patrick, enseignants. Une réunion est prévue se tenir ce mardi pour conclure une décision avant la tenue de cet examen national. Il n’y a que le paiement des vacations de l’année 2020 et 2021 qui pourrait résoudre ce problème. Des trentaines d’enseignants pensent s’abstenir à la surveillance de cet examen. “La vacation pour les deux années qui sont retardés, doit être à la norme si la participation à la surveillance de ses enseignants est jugée importante”, selon les bénéficiaires. La revendication et demande concernent les enseignants des écoles publiques que privées. Par contre, ne pas participer au bon déroulement du baccalauréat provoquera d’autres problèmes surtout pour les candidats. Entrainant des autres anomalies sur le résultat. Pour rappel, le paiement de la vacation pour le baccalauréat rencontre souvent un problème. Dans l’attente d’une situation stable, l’Université d’Antananarivo avec la Circonscription Scolaire Antananarivo-ville ont publié une note mentionnant la sortie de la vacation pour l’année 2022, ce lundi, chose due. Les enseignants ont reçu leur part pour l’année 2022. Ces concernés ne sont pas satisfaits de la décision du CISCO. Celui de l’année 2021 n’était pas parvenu aux mains des enseignants alors que l’Université d’Antananarivo a promis la sortie de cette vacation une quinzaine de jours après le Baccalauréat. L’inégalité de droit envers chaque corps enseignant est remarquée aussi puisque les bénéficiaires de la CISCO Antananarivo Ville restent les seuls à ne pas avoir reçus leurs dus surtout pour celui de l’année 2021. Ces enseignants demandent des explications et également des solutions rapide.

Une contradiction

Tous les parts pour les années 2020, 2021 et 2022 ont été versés à l’Université, selon le Directeur de la Communication auprès du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une note a été publiée pour le mentionner et aussi pour montrer le travail effectué par cette entité. Par contre, le CISCO nie qu’ils ne l’a reçu que pour l’année 2022 et c’est ce qui a été distribué ce lundi pour les enseignants. À cet effet, deux questions se posent auprès des enseignants, est-ce qu’ils vont recevoir leurs parts pour ces deux années et quand?