AMBATOLAMPY – Sept arrestations pour vol et blanchiment

Démantèlement d’un réseau de voleurs d’animaux d’élevage à Ambatolampy. En fin de semaine, sept personnes ont été arrêtées par les forces de gendarmerie. Parmi elles figurent des présumés auteurs des vols en question, des revendeurs ainsi que des bouchers qui écoulent le butin sur leurs étals. Les gendarmes sont intervenus sur base de signalements. Ayant reçu un coup de téléphone indiquant que des individus suspects étaient en train d’abattre des porcs, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ambatolampy a dépêché des éléments d’intervention sur les lieux indiqués. À leur arrivée, un individu a été pris sur le fait. À côté, des zébus attendaient également d’entre tués. Une vérification des papiers s’y rapportant a été effectuée mais le quidam n’en avait aucun. La provenance des bêtes n’étant pas identifiée, il s’est avéré qu’elles ont été volées. Six autres personnes ont été dans la foulée arrêtées. Chacune d’entre elles sont des maillons de la chaîne de vol et de blanchiment et ont chacune un rôle à jouer. Avant cette opération, de nombreux cas de vols de porcs et de zébus ont été signalés aux gendarmes.