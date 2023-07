ACTION SOCIALE – Des consultations de masse pour les vulnérables

Actions pérennes. Les consultations de masse auprès des plus vulnérables vont se poursuivre pour le Rotary Club Antananarivo Vovonana, pour l’année rotarienne 2023-2024. « Nous continuons nos activités régulières, à savoir les consultations de masse et l’appui aux centres pour les personnes en situation de handicap. D’autres actions sont prévues », annonce Malalatiana Randrianarisoa, présidente du Rotary Club Antananarivo Vovonana pour l’année rotarienne 2023-2024. C’était samedi, lors de la passation de collier entre elle et son prédécesseur, et l’intronisation d’un nouveau membre. Cette consultation de masse est une activité courante au sein de ce club. Il mobilise des médecins pour examiner l’état de santé des personnes vulnérables des quartiers d’Antananarivo. Ce club prévoit de réaliser d’autres actions, dans le domaine de la santé et de l’éducation. « Nous espérons réaliser une action par mois, soit douze actions, pendant cette année rotarienne. Le défi du Rotary club International est de créer de l’espoir dans le monde », enchaîne-t-elle.