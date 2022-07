Transport – Le paiement des tickets de bus passe au numérique

Le paiement digitalisé de tickets de bus est étendu à des lignes de bus urbains après essai sur la ligne D, ligne suburbaine.

Le paiement des tickets de bus se fera désormais à travers une carte auprès des lignes urbaines. Après qu’une ligne de la zone suburbaine a procédé à un essai technique par rapport à l’utilisation de la carte à la place des billets. Il s’agit de la démonétisation qui consiste à payer le ticket de bus à partir d’une carte physique. La recharge se fait à travers mobile money. La carte sera utilisable pour l’usager dès qu’il emprunte le transport en commun. « Sur le plan technique, nous avons tout d’abord collecté les besoins des transporteurs afin d’améliorer le secteur de transport. Comme ce qui a été effectué à Ivato, le projet sera transposé au niveau du transport urbain cette fois-ci », indique Arol Ulan, responsable partenariat au niveau du CPP. Le transport urbain s’adapte à la technologie. Il s’agit d’un point d’amélioration, selon le responsable. « L’usager en possession de la carte rechargée pourrait payer en 3 secondes chrono les frais. La carte sera vérifiée à travers le Terminal de paiement électronique», enchaîne le responsable. A travers cett e opération, le propriétaire du bus saura en temps réel la recette. «L’état de paiement sera détecté à travers le TPE. Puis l’information sera transférée. En somme, il s’agit d’un point d’amélioration en matière de gestion», indique le responsable. Pour les usagers, il s’agit de réduire le contact dans les transports en commun.

Faisabilité

«Actuellement, on est confronté à la pandémie de Covid-19, l’idée est de limiter la propagation de la maladie en réduisant le contact dans les bus», renchérit le responsable.

L’essai technique a été effectué par rapport à la FMA. Le projet a été initié sur la ligne Ivato-Vasacoss. Une réunion a été tenue à Ambodivona afin de voir la faisabilité et l’aspect technique de ce projet de démonétisation des tickets de bus. Le projet sera étendu au niveau de la zone urbaine auprès de dix lignes de bus. Des débats on t animé la rencontre avec les transporteurs membres de l’Union des Coopératives de Transport Urbain. Les avis sont partagés. Pour certains, apporter une telle innovation est important mais elle doit être adaptée à la réalité. Pour certains chauffeurs de bus interrogés sur l’utilisation de la carte, il a été avancé que le prix de l’équipement adéquat à ce changement doit être abordable. L’équipe de la société CPP, initiateur du projet, collecte les avis et se concerte avec les transporteurs concernés.