Rotary club Antananarivo doyen – Le nouveau président prend service

La cérémonie de passation de collier entre le président sortant, Sammy Rabenirainy et le président entrant, Nantenaina Todisoa Rajaomason, s’est déroulée le 2 juillet dernier à l’hotel Colbert à Antaninarenina. Le nouveau Président du Rotaract club Tsinjo, le club fileul du Rotary club Antananarivo Doyen, en l a pe rsonne de Fiadanana Raoilijon, a également pris officiellement sa fontion à l’occasion de la même cérémonie. Ce dernier succède à Princia Andriandravaka. Le nouveau Président du Rotary club Antananarivo Doyen, Nantenaina Todisoa Rajaomason, entend mettre son expérience et son sens de responsabilité au profit de ce club et de ses bénéficiaires durant son mandat, s »étallant de juillet 2022 à juin 2023. Nan tenaina Todisoa Rajaomason, avec la précieuse collaboration des membres de ce club, actuellement au nombre de 25, a défini plusieurs actions à concrétiser pour ses engagements rotariens. Parmi lesquels figurent entre autres, la réhabilitation de 4 EPP, la dotation de livres pour renfl oue r l a Bibli o thèque de l’EPP Antanimbarina­ndriana, la dotation de médicaments pour quelques dispensaires ainsi que des sensibilisations et des appuis dans la lutte contre le cancer. Le Président entrant du Rotary club Antananarivo Doyen compte également poursuivre la distribution de copie d’actes de naissance, dans des zones urbaines e t rurale dans la Capitale et en Provinces, une action dont ce club est l’initiateur. Le renforcement des engagements des rotariens resumés dans ses 7 axes stratégiques fait partie de ses priorités. Lesquels concernent la paix et prevention, la résolution des conflits; la prévention et traitement des maladies; l’accès à l’eau potable; la santé de la mère et de l’enfant; l’alphabetisation et éducation et prevention de l’illetrisme; le développement économique et local; ainsi que l’environnement.