Bilan covid-19 – Une légère baisse des nouveaux cas

Le cumul des nouveaux cas en une semaine enregistre une légère baisse. La situation épidémiologique du 2 au 8 juillet fait état de trois cent cinq nouveaux cas et six tracing contact. Ce qui fait un total de nouveaux cas à troiscent-onze. Alors que quatrecent-six nouveaux cas ont été enregistrés entre le 24 juin au 1er juillet avec huit-cent-quarante-six cas actifs.

Le dernier bilan indique huit-cents cas actifs jusqu’à présent et deux décès en une semaine contre trois décès, huit formes graves pour la semaine précédente. En deux semaines, le nombre de personnes testées positives a augmenté. Analamanga détient le nombre de cas le plus élevé par rapport aux autres régions avec deux-cent-soixante nouveaux cas en une semaine, dix-sept dans la région Vakinankaratra, six dans la région Vatovavy, et douze dans la région Haute Matsiatra. Six dans la région Atsinanana, Quatre dans la région Diana, trois dans la région Boeny et trois cas dans la région Ihorombe, Amoron’I Mania, Alaotra Mangoro.

Trois-cent-cinquante-cinq patients ont trouvé guérison à la date du 8 juillet. Malgré une nette baisse des nouveaux cas, les médecins encouragent le maintien des gestes barrières surtout pour les personnes vulnérables. Dans les lieux publics, les restrictions par rapport au port de masque sont allégées. Dans les transports en commun, le port de masque est également oublié pour certains transporteurs. «Il faut veiller à bien porter les masques surtout pour les personnes vulnérables ou ayant des facteurs de risque. Il faut faire très attention, les courbes montraient une tendance ascendante au même mois, l’année dernière», indique ce médecin.