Toliara – Le HVM distribue des cache-bouches

Le parti HVM se dit responsable face au contexte actuel. « Nous ne pouvons pas rester insensibles au risque de propagation du coronavirus à Toliara. La population a peur du virus, et sa première réaction est de chercher à se protéger. Ainsi, cinq mille caches-bouches seront en tout distribués à Toliara » explique Augustine Zafindravola, présidente du HVM Toliara. Quelques membres du parti, en tee-shirt de la couleur nationale du parti de l’ancien président Rajaonarimampianina ont ainsi distribué des masques aux vendeurs et commerçants de différents marchés de la ville, Scama, Mahavatse et Tsianaloka. Des séances de sensibilisation aux diverses précautions et aux gestes barrières sont au programme aux marchés de Bazar be et d’Antaninarenina.