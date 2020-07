Formation – Neuf millions d’euros pour le secteur BTP

Sous forme de don, l’Agence française de développement (AFD) vient d’octroyer un montant de neuf millions d’euros au gouvernement malgache. Cette convention de financement est destinée à appuyer la formation professionnelle et l’enseignement technique du secteur BTP.

Avec le plan Marshall annoncé en grande pompe par les autorités et où les projets d’infrastructures tiennent une place de choix, le capital humain dans ce secteur se doit d’être renforcé tant en termes d’effectifs que de capacités. Ainsi le projet de financement de formation dans ce secteur s’étalera jusqu’en 2025 et quatorze établissements vont bénéficier de ces quelques millions d’euros pour parfaire leurs systèmes d’enseignement.

Cinq établissements du premier cycle, cinq du second cycle et établissements d’enseignement supérieur. Il s’agit notamment des lycées techniques de Mahamasina, de Mantasoa, d’Antsiranana, de Toamasina. Cinq autres établissements ont été sélectionnés de manière à couvrir toutes les provinces de Madagascar notamment Fianarantsoa, Mahajanga, Toliara, Toalagnaro et Alarobia, afin que ces dix lycées techniques soient capables de mettre en œuvre des formations professionnelles de qualité et de diversifier leurs sources de revenus.

La deuxième composante de ce financement est destinée à l’appui à l’opérationnalisation des conclusions de l’étude menée au niveau de quatre établissements à savoir l’ININFRA, l’IST, l’ESPA et l’ESBTP Bevalala.